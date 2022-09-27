Самохин Захар Иллар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамохин Захар Иллар.

Самохин Захар Иллар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Самохин Захар Иллар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Болховский уезд, д. Михневой,

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.