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Лебедка Прокоп. Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лебедка Прокоп. Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Измаильский уезд, Коммуны Галикешт

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