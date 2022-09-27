Заурайский Давид Лукьянов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаурайский Давид Лукьянов.

Заурайский Давид Лукьянов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Заурайский Давид Лукьянов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, с. Вольнаго

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.