Раздуенков Яков Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаздуенков Яков Степанович

Раздуенков Яков Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Раздуенков Яков Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Покровская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.