Садаков Арсентий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадаков Арсентий Дмитриев

Садаков Арсентий Дмитриев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Садаков Арсентий Дмитриев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Яранский уезд, Шаранской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.