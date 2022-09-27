Галямин Никод. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалямин Никод. Петр.

Галямин Никод. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Галямин Никод. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Кашинский уезд, Брилинск., д. Истраново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.