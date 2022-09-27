Рапковский Мих. Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРапковский Мих. Осипович

Рапковский Мих. Осипович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рапковский Мих. Осипович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Лугомовичская в., д.Леус

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.