Гриньков Иван Леонтиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриньков Иван Леонтиевич

Гриньков Иван Леонтиевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гриньков Иван Леонтиевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Аксайская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.