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Караваев Фед. Харит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Караваев Фед. Харит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Орловский уезд, Воскресенской

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