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Коробейников Василий Ефимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коробейников Василий Ефимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Оханский уезд, Воробьевской, д. Перес.

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