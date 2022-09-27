Когельман Рувим Шл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКогельман Рувим Шл.

Когельман Рувим Шл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Когельман Рувим Шл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Речицкий уезд, Лоевской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.