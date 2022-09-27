Плискин Файв. Абрам. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлискин Файв. Абрам.

Плискин Файв. Абрам.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Плискин Файв. Абрам.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.