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Осадчук Федор Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Осадчук Федор Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Евпаторийский уезд, Донузловской, д. Вогне

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