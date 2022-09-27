Перк Юганес Томас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерк Юганес Томас.

Перк Юганес Томас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Перк Юганес Томас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Эстляндская губерния, Везенбергский уезд, Мариинской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.