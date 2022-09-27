Смирнов Вас. Нестор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Вас. Нестор.

Смирнов Вас. Нестор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смирнов Вас. Нестор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Холмский уезд, Темноборская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.