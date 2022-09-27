Поплевский Семен Казимиров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоплевский Семен Казимиров.

Поплевский Семен Казимиров.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Поплевский Семен Казимиров.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, г. Тельши

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.