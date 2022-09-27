Шадрин Алексей Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадрин Алексей Ильин

Шадрин Алексей Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шадрин Алексей Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Мастовинской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.