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Калякин Иван Павлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калякин Иван Павлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд, с. Берестов

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