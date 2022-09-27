Еремин Наз. Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремин Наз. Никит.

Еремин Наз. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Еремин Наз. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Гомельский уезд, Краснобудской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.