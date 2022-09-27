Сырнов Иван Никонор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСырнов Иван Никонор.

Сырнов Иван Никонор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сырнов Иван Никонор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Котельнический уезд, Ключевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.