Катюлин Ив. Федор.
Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
- Ф.И.О.
- Катюлин Ив. Федор.
- Источник
- Информация на 1914.svrt.ru
- География
- Тамбовская губерния, Козловский уезд, Никольской, д. Н. Стисл.
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