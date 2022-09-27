Байрак Иосиф Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайрак Иосиф Ефим.

Байрак Иосиф Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Байрак Иосиф Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, с.Черный Кут

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.