Ломов Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛомов Николай Яковлевич

Ломов Николай Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ломов Николай Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.