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Калишпольд Юган Христуганов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калишпольд Юган Христуганов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Перновский уезд, п. Венер

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