Гринталь Ульрих Ян. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГринталь Ульрих Ян.

Гринталь Ульрих Ян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гринталь Ульрих Ян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Виндавский уезд, Пильтенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.