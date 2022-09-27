Иванов Панфил Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Панфил Афанасьевич

Иванов Панфил Афанасьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Панфил Афанасьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Ахматовская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.