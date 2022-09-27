Духанов Шалом Гил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДуханов Шалом Гил.

Духанов Шалом Гил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Духанов Шалом Гил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Бобруйский уезд, Новодорогской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.