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Гриценко Григ. Иосиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гриценко Григ. Иосиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Ахтырский уезд, Боромлянской

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