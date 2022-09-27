Дойчев Лаз. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДойчев Лаз. Вас.

Дойчев Лаз. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дойчев Лаз. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Измаильский уезд, Киринички

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.