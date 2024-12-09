Малашов Иван Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалашов Иван Давидович

Малашов Иван Давидович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Малашов Иван Давидович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, г. Томск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.