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Ненько Гавр. Тимоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ненько Гавр. Тимоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Калантай

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