Данич Кирилл Филип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанич Кирилл Филип.

Данич Кирилл Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Данич Кирилл Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Граденицкая

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.