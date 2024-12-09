Можаев Конст. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМожаев Конст. Вас.

Можаев Конст. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Можаев Конст. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Новоторжский уезд, Грузинской, Дмитр.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.