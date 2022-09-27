Пиряев Серг. Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПиряев Серг. Серг.

Пиряев Серг. Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пиряев Серг. Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, с. Бандаревки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.