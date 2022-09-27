Волков Петр Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Петр Иван.

Волков Петр Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Волков Петр Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Никольский уезд, Вознесенской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.