Жичалин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖичалин Алексей

Жичалин Алексей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жичалин Алексей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, Ивановск., с. Журавлев.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.