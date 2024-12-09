Анбросов Мефод. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнбросов Мефод. Андр.

Анбросов Мефод. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Анбросов Мефод. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Чаусский уезд, Гладковск., д. Темревки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.