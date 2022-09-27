Кузнецов Тимоф. Гавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Тимоф. Гавр.

Кузнецов Тимоф. Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузнецов Тимоф. Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Мценский уезд, Черновской д. Кордюкова.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.