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Слугин Илья Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Слугин Илья Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Саровск., с. Кабаевки

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