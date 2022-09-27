Пелевич Фед. Прокоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелевич Фед. Прокоф.

Пелевич Фед. Прокоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пелевич Фед. Прокоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Калязинский уезд, Озерской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.