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Филиппов Гавр. Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филиппов Гавр. Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Хопёрский округ, Слащевской

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