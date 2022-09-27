Бирюченко Стеф. Троф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирюченко Стеф. Троф.

Бирюченко Стеф. Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бирюченко Стеф. Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Борзенский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.