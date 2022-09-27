Калишкин Федор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалишкин Федор Семенович

Калишкин Федор Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калишкин Федор Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, Лопатинская в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.