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Зорькин Максим

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зорькин Максим
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Пичеурск., с. Косогоры

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