Мышаков Макс. Терент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМышаков Макс. Терент.

Мышаков Макс. Терент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мышаков Макс. Терент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Лисицкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.