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Капуспольский Абрам Граевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Капуспольский Абрам Граевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Лысковская, д. Лысковой

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