Давыдов Григ. Давыд. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Григ. Давыд.

Давыдов Григ. Давыд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Давыдов Григ. Давыд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Нестеровской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.