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Лысак Михаил Алекс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лысак Михаил Алекс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Шелудковс. в. и с.

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