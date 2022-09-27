Пойлов Семен Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПойлов Семен Максимов

Пойлов Семен Максимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пойлов Семен Максимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, с.Гремячево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.