Кузнецов Андрей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Андрей Матвеевич

Кузнецов Андрей Матвеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузнецов Андрей Матвеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Дуванейская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.